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Вчера, 16:01

Курс доллара США в ходе торгов снизился до 81,55 руб., евро — до 89,46 руб.

УрБК, Москва, 20.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,55 руб., евро — 89,46 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,41%, европейской — на 0,02%.

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