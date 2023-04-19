Курс доллара США в ходе торгов снизился до 81,55 руб., евро — до 89,46 руб.

УрБК, Москва, 20.04.2023. По состоянию на 13.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,55 руб., евро — 89,46 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,41%, европейской — на 0,02%.

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