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Вчера, 12:00

ЦБ: Низкая трудовая мобильность тормозит перестройку российской экономики

УрБК, Москва, 19.04.2023. Низкая трудовая мобильность тормозит перестройку экономики РФ. Об этом говорится в исследовании Банка России «О чем говорят тренды».

Речь идет о том, что многие работники не готовы к трудовой миграции между регионами или отраслями. Также на рынке труда РФ есть институциональные особенности, сдерживающие снижение занятости на стороне работодателей в случае сокращения спроса на свою продукцию. Это создает серьезные перекосы в отдельных отраслях.

«Увеличение мобильности рабочей силы занимает длительное время, что может стать одним из факторов, снижающих скорость структурной перестройки экономики. Для преодоления таких негативных эффектов нужна активная политика по повышению мобильности, как отраслевой, так и региональной», — отмечают аналитики ЦБ.

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