Экспорт бензина из России с начала года вырос на 38%

УрБК, Москва, 17.04.2023. Экспорт бензина из России с начала года по середину апреля вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,8 млн т. Производство этого вида топлива за год увеличилось на 5%, до 11,8 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Рост экспорта в первую очередь произошел за счет увеличения поставок в африканские страны. В первую очередь — в Нигерию, Ливию, Тунис. Добавим, что после ввода санкций западные страны перестали закупать российские нефтепродукты. Это привело к тому, что отечественные компании начали перенаправлять поставки в основном в Азию.
Также до санкций Россия была главным поставщиком дизельного топлива в Европу. Однако на него тоже было наложено эмбарго. При этом на отгрузки это ограничение пока повлияло не сильно: экспорт дизтоплива снизился с начала года на 3%, а производство выросло на 7,5%. Падение удалось компенсировать ростом поставок на внутренний рынок.
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