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Ввод жилья в Свердловской области в январе-марте вырос на 11,9%

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2023. В январе-марте 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 812,8 тыс. кв. м. жилья. Это на 11,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 499,6 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 16,3% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

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