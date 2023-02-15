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Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале вырос на 14,3%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В январе-феврале 2023 года на Среднем Урале ввели в эксплуатацию 499,7 тыс. кв. м. жилья. Это на 14,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных Свердловскстата.

Индивидуальными застройщиками введено 306,1 тыс. кв. м. общей площади жилых помещений, что на 6,3% больше уровня соответствующего периода 2022 года.

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