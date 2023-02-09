Перечисления ФТС РФ в бюджет за год сократились на 35%

УрБК, Москва, 14.04.2023. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в I квартале 2023 года перечислила в бюджет РФ 1,288 трлн руб. За год этот показатель снизился на 35,1% (в I квартале 2022 года — 1,983 трлн руб.). Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.
При этом за январь-март этого года таможенные органы зарегистрировали свыше 900 тыс. деклараций на товары.
Отмечается, что в первые два месяца 2023 года разница в объеме финансовых трансферов год к году составила 38,6%.
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