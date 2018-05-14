После смерти свердловского студента колледж «Алабуга Политех» начал рекламную кампанию в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. На страницах соцсетей, рассчитанных на жителей Екатеринбурга, начала появляться реклама татарстанского колледжа «Алабуга Политех», где в конце марта 2023 года скончался 16-летний студент из Кушвы (Свердловская область).
В частности, рекламный пост появился в сообществе «Типичный Екатеринбург», которое насчитывает более 650 тыс. подписчиков.
Скриншот из социальной сети «ВКонтакте»
Интернет-издание 116.ру. писало, что студент покончил жизнь самоубийством, и причиной этому мог стать буллинг.
Впрочем, в официальном сообщении о гибели молодого человека в особой экономической зоне «Алабуга», где расположен колледж, об этом нет упоминания. Отмечалось лишь, что он «столкнулся со сложной жизненной ситуацией».
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