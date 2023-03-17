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Сегодня, 17:03

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,07%

УрБК, Москва, 12.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 82,16 руб., евро — 89,77 руб.

С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,04%, европейской — на 0,07%.

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