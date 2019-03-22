Отток капитала из РФ в 2022 году составил 1 млрд долл. США

УрБК, Москва, 12.04.2023. Отток капитала из России в 2022 году оценивается в сумму порядка 1 млрд долл. США. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



«То, что мы всегда называли оттоком капитала, а это вывод денег по сомнительным, подозрительным основаниям, он сейчас совсем небольшой — около 1 млрд долл. США, по которым могут быть проблемы», — сказала Э. Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.



При этом председатель ЦБ РФ напомнила, что отток капитала из РФ не нужно путать с сальдо финансового счета. Так, последний показатель в минувшем году составил 227 млрд долл. США. По февральскому прогнозу регулятора, в этом году сальдо финансового счета ожидается на уровне 68 млрд долл. США, в 2024 году — 57 млрд долл. США, в 2025 году — 44 млрд долл. США.