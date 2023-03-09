За I и II кварталы 2022 года чистый отток средств розничных инвесторов РФ с брокерских счетов составил 999 млрд рублей

За I и II кварталы 2022 года чистый отток средств розничных инвесторов с брокерских счетов составил 999 млрд руб. В III и IV кварталах отмечался приток — на счета вернулось 242 млрд руб., сообщается в аналитическом материале ЦБ РФ «Обзор российского финансового сектора и финансовых инструментов».
В то же время, согласно материалам ЦБ РФ, приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и на счета в доверительном управлении (ДУ) в прошлом году сохранялся. При этом ранее ситуация была другой: притоки средств физлиц на брокерские счета были значительно выше притоков в ПИФы и ДУ.
Отметим, что в этом же обзоре говорится о значительном росте объема вкладов населения России в иностранной валюте за рубежом.
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