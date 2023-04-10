Председатель СК России Александр Бастрыкин предложил ввести налог за использование иностранной рабочей силы

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил установить налог за использование труда мигрантов для мотивации работодателей нанимать жителей страны. Об этом пишет «Интерфакс».



«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — сказал глава СК.



Также А. Бастрыкин отметил, что для уменьшения социальной напряженности следует создать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России, обеспечив соотечественникам достойный уровень социально-трудовых гарантий.



Он считает, что нужно принять меры к внедрению вахтового метода использования рабочей силы из числа россиян, создав механизм их перемещения из регионов с низким уровнем экономического развития туда, где необходимо привлечение большого числа работников.



Также глава СК выступил за усиление контроля за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, которые прибывают в страну.



Ранее hh.ru провела опрос, по результатам которого выяснилось, что 21% жителей Свердловской области готовы занять рабочие места трудовых мигрантов.