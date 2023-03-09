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Вчера, 15:22

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил 204,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 6,6% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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