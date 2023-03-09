Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 6,6%

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-феврале 2023 года составил 204,4 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 6,6% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

Материалы по теме

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе сократился на 6,2%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд 241 млн руб. Об этом сообщает ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе сократился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%

Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 трлн 256 млрд 721 млн руб. Об этом ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 ...

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-феврале сократился на 13%

Оборот розничной торговли Свердловской области в феврале 2021 года составил 85 млрд 937 млн руб., что на 12,1% ниже ...