Правительство РФ расширило условия промышленной ипотеки

УрБК, Москва, 10.04.2023. Российское правительство приняло решение о расширении параметров промышленной ипотеки. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Согласно этому решению, компании реального сектора смогут получить льготный кредит на строительство, модернизацию, реконструкцию заводских помещений.
При этом для таких объектов установлен норматив стоимости 1 кв. м. — не более 90 тыс. руб. Для приобретаемой недвижимости — не более 75 тыс. руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В других регионах страны — не более 50 тыс. руб.
В 2023 году объем запланированных субсидий составит 1,3 млрд руб.
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