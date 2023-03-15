Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,71%

УрБК, Москва, 07.04.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 81,59 руб., евро — 89,22 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 0,62%, европейской — на 0,71%.

Материалы по теме

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,22%

УрБК, Москва, 15.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,95 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 1,3%

УрБК, Москва, 03.02.2023. По состоянию на 14.35 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 70,63 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,15%

УрБК, Москва, 27.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,29 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,38%

УрБК, Москва, 25.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 69,01 руб., евро — ...

Курс евро с начала сегодняшних торгов снизился на 0,24%

УрБК, Москва, 23.01.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 68,66 руб., евро — ...