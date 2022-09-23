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Самозанятые свердловчане смогут посетить онлайн-форум по развитию бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2023. В Свердловской области самозанятые жители 27 апреля смогут поучаствовать в онлайн-форуме «Как развить хобби до масштаба своего дела». На мероприятии эксперты расскажут о нюансах развития бизнеса, сообщает департамент информационной политики региона.

Как рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, фонд постоянно проводит бесплатные консультации, практикумы и вебинары для работающих в удаленном формате.

«Численность самозанятых в Свердловской области продолжает расти высокими темпами. За 2022 год прирост составил 61%. По состоянию на конец февраля в регионе зарегистрировано больше 195 тыс. плательщиков налога на профессиональный доход», — отметил В. Пиличев.

Так, на форуме в качестве специалистов выступят бизнес-стратег, психолог, юрист и основатель компании «Брежнев Консалтинг» Вадим Брежнев, специалист в сфере деловых коммуникаций и маркетинга Мария Кульбицкая, стилист Евгения Савелкова, основатель бренда MOM, I AM THE RICH Анастасия Русакова, SMM-копирайтер, юрист для IT- и онлайн-бизнеса Екатерина Логинова и другие специалисты.

«Регулярно вести социальные сети — самый дешевый способ рассказать о себе и своем деле. При этом у начинающих блогеров часто возникает ряд сложностей, вроде этой: «Я не знаю, о чем и как говорить». Как будто в тот момент, когда они начинают писать о себе, они не ощущают себя сами собой. Я дам инструмент, как быть собой и рассказывать о своем деле естественно и без натуги, и при этом генерировать темы и поводы один за другим», — сообщила автор блогов для предпринимателей Оксана Романова

С помощью онлайн-чата участники смогут задавать спикерам свои вопросы.

Отмечается, что участие в форуме бесплатное, но по регистрации на сайте.

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