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Вчера, 17:58

Цена «квадрата» в новостройках Екатеринбурга за год выросла на 7,6%

В Екатеринбурге цена квадратного метра в новостройках составляет 123 тыс. 568 руб. За I квартал этот показатель вырос на 0,8%, за год — на 7,6%, говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Сильнее всего за год среди российских городов «квадрат» недвижимости в новостройках подорожал в Новокузнецке (на 28%), Махачкале (на 26,6%), Волжском (на 20,7%), Тольятти (на 20,6%), Владикавказе (на 20,4%), Краснодаре (на 19%), Смоленске (на 17,9%), Красноярске (на 17,2%), Барнауле (на 16%) и Саратове (на 15,7%).

Помимо этого, средняя цена новостройки в Екатеринбурге составляет 6 млн 010 тыс. 848 руб. За I квартал она снизилась на 3,5%, за год — выросла на 0,6%.

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