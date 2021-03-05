GODSTICK: 5 новых трендов влияющих на каталог косметики

В новом году румяна будут в центре внимания, а румяный, воздушный макияж будет в тренде. На самом деле, одна из самых больших тенденций, которую мы наблюдаем сейчас, это то, что социальные сети называют "румяна среднего тона" — т. е. техника, позволяющая размыть румяна и макияж под глазами, чтобы сделать макияж бесшовным.
Вот как это делается: на завершающем этапе макияжа слегка припудрите подглазья с помощью пушистой кисти и прозрачной пудры, а затем нанесите по краям вторые румяна на один тон светлее, чем те, которые вы использовали в первый раз, чтобы растушевать полупрозрачную пудру в румяна.
Эффект "макияж без макияжа" уже много лет является трендом, но в грядущем году мы сделаем еще один шаг вперед: макияжа почти не будет, говорит известный визажист. Сегодня люди не хотят накладывать макияж, они хотят, чтобы их мейкап выглядел как их собственная кожа, а не как куча тяжелых продуктов. Когда будете изучать каталог косметики на сайте магазина GODSTICK ищите в нем легкие тональные средства и консилеры с сияющим, как кожа, финишем — это идеальная золотая середина между росой и матовым тоном.
Как только я увидела мерцающее размытое селфи поколения Z, которое займет место в моей ленте в соцсети в новом году, я поняла, что мои дни блеска для лица остались в прошлом. Эта тенденция похожа на глянцевые румяна для щек, поскольку в ней используются мерцающие (но не блестящие) пудры для создания точечного сияния. К вашему сведению, я люблю это тренд и считаю, что пудровые хайлайтеры от Rare Beauty, Charlotte Tilbury и Pat McGrath лучше всего создают серьезное сияние, когда вы наносите их на лицо перед вспышкой фотокамеры.
Считайте, что новая цветовая тенденция — это дофаминовая пища для вашего лица. Нет правильного или неправильного способа сделать макияж, если в нем присутствует яркий цвет. Размажьте яркие тени по векам. Или нанесите на щеки обильную порцию фиолетовых румян, как это было показано на весенне-летних модных подиумах на щеках, лбу и подбородке моделей. Или сделайте образ более ярким с помощью неоново-розовой помады. Что бы вы ни выбрали, знайте, что это поднимет ваше настроение.
Если недавние выступления знаменитостей и подиумные шоу вдохновили вас на обесцвечивание бровей, дерзайте. Но если вы боитесь решиться на это, попробуйте испытать отбеленные брови с помощью консилера. Нанесите на тыльную сторону руки капельку консилера (например, Kulfi Beauty Main Match Concealer или Sensorium Beauty Brow Engineer, который был создан специально для этой цели), накрутите на него ватку и проведите кисточкой по бровям. Продолжайте накручивать и наносить средство, пока брови не будут полностью покрыты, а затем зафиксируйте результат с помощью прозрачной пудры.
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2021. В январе-феврале на Урал завезли 74 т косметики и парфюмерии мировых брендов стоимостью ...05.08.2013 Для школьных учителей введут дресс-код
Дресс-код для школьных учителей с этого года планируется ввести в России. Данное нововведение было предложено ...28.05.2012 Кристен Стюарт поразила общественность в Каннах
Звезда саги «Сумерки» Кристен Стюарт поразила общественность на 65-м Каннском кинофестивале. Артистка появилась на ...26.05.2011 Участники «Дома-2» снялись в черно-белой эротической фотосессии
Как сообщают Дни.ру, участницы «Дома-2» продемонстрировали свои истинные лица и другие части тела в черно-белой ...12.01.2010 «Свинцовый макияж» древних египтян защищал от инфекций
Косметические смеси на основе соединений свинца, которые использовали древние египтяне, действительно помогали в борьбе ...