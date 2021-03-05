GODSTICK: 5 новых трендов влияющих на каталог косметики

— Румяна среднего тона

В новом году румяна будут в центре внимания, а румяный, воздушный макияж будет в тренде. На самом деле, одна из самых больших тенденций, которую мы наблюдаем сейчас, это то, что социальные сети называют "румяна среднего тона" — т. е. техника, позволяющая размыть румяна и макияж под глазами, чтобы сделать макияж бесшовным. Вот как это делается: на завершающем этапе макияжа слегка припудрите подглазья с помощью пушистой кисти и прозрачной пудры, а затем нанесите по краям вторые румяна на один тон светлее, чем те, которые вы использовали в первый раз, чтобы растушевать полупрозрачную пудру в румяна.

— Минимальный макияж

Эффект "макияж без макияжа" уже много лет является трендом, но в грядущем году мы сделаем еще один шаг вперед: макияжа почти не будет, говорит известный визажист. Сегодня люди не хотят накладывать макияж, они хотят, чтобы их мейкап выглядел как их собственная кожа, а не как куча тяжелых продуктов. Когда будете изучать каталог косметики на сайте магазина GODSTICK ищите в нем легкие тональные средства и консилеры с сияющим, как кожа, финишем — это идеальная золотая середина между росой и матовым тоном.

— Мерцающие скулы

Как только я увидела мерцающее размытое селфи поколения Z, которое займет место в моей ленте в соцсети в новом году, я поняла, что мои дни блеска для лица остались в прошлом. Эта тенденция похожа на глянцевые румяна для щек, поскольку в ней используются мерцающие (но не блестящие) пудры для создания точечного сияния. К вашему сведению, я люблю это тренд и считаю, что пудровые хайлайтеры от Rare Beauty, Charlotte Tilbury и Pat McGrath лучше всего создают серьезное сияние, когда вы наносите их на лицо перед вспышкой фотокамеры.

— Пастельный макияж

Считайте, что новая цветовая тенденция — это дофаминовая пища для вашего лица. Нет правильного или неправильного способа сделать макияж, если в нем присутствует яркий цвет. Размажьте яркие тени по векам. Или нанесите на щеки обильную порцию фиолетовых румян, как это было показано на весенне-летних модных подиумах на щеках, лбу и подбородке моделей. Или сделайте образ более ярким с помощью неоново-розовой помады. Что бы вы ни выбрали, знайте, что это поднимет ваше настроение.

— Консилер для бровей