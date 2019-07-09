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Свердловский Роспотребнадзор заблокировал сайт интернет-магазина по продаже копий популярных брендов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обратились с иском в Кировский районный суд Екатеринбурга с заявлением о блокировке сайта, где продавались копии товаров популярных брендов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки стало известно, что интернет-магазин реализует фальшивые сумки, рюкзаки и прочую продукцию, копирующую известные торговые марки. Так, у данного ресурса не было разрешения правообладателя на использование товарных знаков. Также отсутствовала информация о владельце сервиса, кроме электронной почты и фактического адреса.

На основании представленных материалов суд вынес решение о блокировке интернет-площадки. После этого Роскомнадзор включил его в Единый реестр запрещенных сайтов и заблокировал к нему доступ.

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