В России за I квартал закрылись 5,2 тыс. организаций общепита

УрБК, Москва, 31.03.2023. В России за I квартал 2023 года закрылось 5,2 тыс. организаций общепита. Это на треть меньше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ».



Снижение динамики может быть связано с тем, что предприниматели ожидают введения упрощенного порядка ликвидации юридических лиц. Соответствующие поправки были приняты Госдумой в прошлом году в первом чтении. Это позволит упростить процесс закрытия и сократить его с полугода до трех-четырех месяцев.



Также на рынке замедлился процесс открытия новых заведений. Это объясняется снижением покупательной способности, ростом затрат на открытие нового заведения и высокими сроками поставки оборудования.