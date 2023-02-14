За I квартал 2023 года Банк России направил в Генпрокуратуру в три раза больше запросов на блокировку ресурсов, чем годом ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора. Запросы отправляются с помощью подразделения «ФитЦЕРТ» Банка России. Его сотрудники занимаются выявлением ресурсов кибермошенников и инициируют блокировку.

Материалы по теме

В России стало в три раза больше выявляемых мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 30.03.2023. За I квартал 2023 года Банк России направил в Генпрокуратуру в три раза больше запросов на ...

В России на 15,31% снизилось число хищений с банковских карт

УрБК, Москва, 14.02.2023. В России за 2022 год произошло 877 тыс. случаев хищения с банковских карт. Это на 15,31% ...

Банк России в ноябре заблокировал более 110 тыс. номеров мошенников

УрБК, Москва, 20.12.2022. По инициативе Банка России в ноябре было заблокировано более 110 тыс. номеров мошенников. Это ...

Банк России в январе-сентябре инициировал блокировку 4,4 тыс. мошеннических сайтов

УрБК, Москва, 02.12.2021. Банк России в январе-сентябре 2021 года инициировал блокировку 4 тыс. 376 мошеннический ...

Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на ЧМ-2018

УрБК, Москва, 03.05.2018. Банк России будет бороться с лжесайтами по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу в ...