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Сегодня, 15:01

В России стало в три раза больше выявляемых мошеннических сайтов

За I квартал 2023 года Банк России направил в Генпрокуратуру в три раза больше запросов на блокировку ресурсов, чем годом ранее. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Запросы отправляются с помощью подразделения «ФитЦЕРТ» Банка России. Его сотрудники занимаются выявлением ресурсов кибермошенников и инициируют блокировку.

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