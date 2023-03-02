ФСБ планирует получать доступ к геолокации и платежам пассажиров такси

УрБК, Москва, 29.03.2023. ФСБ России подготовила проект постановления правительства, который даст силовикам возможность во внесудебном порядке иметь доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. Под этим подразумевается электронный мониторинг геолокации и данных о средствах платежа, говорится в соответствующем документе.



Согласно проекту, служба заказа такси, будучи организатором распространения информации в интернете, предоставит подразделению ФСБ России информацию, необходимую для «выполнения возложенных на него задач, в том числе в интересах других полномоченных органов, круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси».