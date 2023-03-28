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28.03.2023

Коммуникационный сервис «МегаФон Хаб» повысит качество взаимодействия с покупателями партнерской сети магазинов техники

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. Мобильный оператор запустил коммуникационный сервис «МегаФон Хаб» для партнерской сети магазинов бытовой техники и электроники «РБТ». Благодаря работе сервиса повысится эффективность и скорость взаимодействия с покупателями.

Как сообщает пресс-служба «МегаФона», клиенты «РБТ» уже получают сообщения с полезными сведениями и предложениями. Мобильное информирование распространяется на абонентов всех операторов и работает более чем в 250 населенных пунктах России, где действует розничная сеть компании. В дальнейшем «МегаФон Хаб» также будет аккумулировать все сервисные коммуникации с покупателями, что позволит жителям узнавать актуальные данные по оформленным заказам и их доставке.

«Sms-информирование остается одним из самых надежных и охватных каналов доставки сведений. Пользователь получит сообщение, даже если смартфон не подключен к интернету. Этот вариант до сих пор фаворит в рассылках, несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений. В зависимости от задач наш партнер, компания РБТ, сможет быстро и эффективно провести полномасштабную информационную кампанию или точечно отправить данные жителям конкретного города или района», — рассказал директор по развитию корпоративного бизнеса регионов Урал и Центр Максим Скворцов.

Цифровое информирование уже запущено в крупных городах Урала — Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Сургуте, Нижневартовске, Магнитогорске и многих других населенных пунктах.

Добавим, что коммуникационный сервис «МегаФон Хаб» — это комплексное решение для взаимодействия с клиентами. Помимо sms-сообщений оно может включать голос, push-сообщения, мессенджеры и соцсети. Сервис бесшовно интегрируется в любые CRM-системы. Его можно развернуть как на инфраструктуре заказчика, так и по облачной модели.

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