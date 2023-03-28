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28.03.2023

Курс доллара США на Московской бирже составляет 76,54 руб., евро — 82,83 руб.

УрБК, Москва, 28.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.35 мск курс американской валюты составляет 76,54 руб., европейской — 82,83 руб.

На момент закрытия торгов 27 марта курс доллара США составлял 76,68 руб., евро — 82,65 руб.

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