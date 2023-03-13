Курс доллара США на Московской бирже составляет 76,56 руб., евро — 83,88 руб.

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 76,56 руб., европейской — 83,88 руб. На момент закрытия торгов 22 марта курс доллара США составлял 77,05 руб., евро — 83,19 руб.

Материалы по теме

Курс доллара США на Московской бирже составляет 75,64 руб., евро — 81,15 руб.

УрБК, Москва, 13.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже снизился до 75,38 руб., евро — вырос до 80,51 руб.

УрБК, Москва, 07.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 73,89 руб., евро — 79,17 руб.

УрБК, Москва, 15.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 73,73 руб., евро — 79,09 руб.

УрБК, Москва, 14.02.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, а евро — расти. ...

Курс доллара США на Московской бирже составляет 69,55 руб., евро — 75,46 руб.

УрБК, Москва, 30.01.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал расти, евро — снижаться. По ...