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Курс доллара США на Московской бирже составляет 75,64 руб., евро — 81,15 руб.

УрБК, Москва, 13.03.2023. После открытия торгов на Московской бирже курс доллара США начал снижаться, евро — расти. По состоянию на 10.15 мск курс американской валюты составляет 75,64 руб., европейской — 81,15 руб.

На момент закрытия торгов 10 марта курс доллара США составлял 76,10 руб., евро — 81 руб.

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