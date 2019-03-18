УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:25

В Екатеринбурге начал работу первый в России виномат

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Екатеринбурге запущен в коммерческую эксплуатацию первый в России виномат. Автомат по автоматизированной продаже вина на розлив по бокалам установлен в одной из гостиниц города.

«Технически сама функция продажи вина не сильно сложнее, чем в привычном автомате по продаже газировки. Главная техническая проблема, которую решает виномат, — это исполнение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. Для того чтобы его соблюсти, мы задействовали нейросеть с функцией опознавания лиц. При первом использовании виномата клиенту нужно будет подтвердить, что ему есть 18 лет, например, с помощью паспорта. После этого автомат запоминает его лицо и продает алкоголь с помощью мобильного телефона. Чтобы подгрузить его, на виномате есть QR-код», — рассказал о проекте создатель виномата директор компании «Недремлющее око» Леонид Стариков.

В Екатеринбурге начал работу первый в России виномат

Виномат предназначен для использования в заведениях, у которых есть лицензия на продажу алкоголя.

«Прямо сейчас ведутся переговоры о пилотном запуске серии виноматов с компанией «Абрау Дюрсо». Они хотят использовать виноматы в своем туристическом кластере и в отелях», — отметил Леонид Стариков.

По мнению создателя, именно в отелях виномат может быть востребован в первую очередь, так как при поселении гость предъявляет паспорт и может быть тут же зарегистрирован в системе как совершеннолетний пользователь. После этого он может пользоваться всеми виноматами сети, налить вино в лобби отеля или при посещении объектов туристического кластера.

«Стоя в очереди за билетами, плавая в бассейне, ожидая гида или любуясь прекрасными видами, можно будет выпить бокал холодного игристого и скрасить ожидание. Кроме того, обсуждается идея использования виноматов для дегустации в продуктовом ритейле. Переговоры сейчас идут с торговой сетью «Лента». Предполагается, что виноматы будут стоять в винных отделах, и с их помощью продавец или сомелье сможет выдавать покупателям дегустационную порцию напитка, чтобы они могли определиться с выбором напитка», — говорит предприниматель.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.03.2019 Правительство РФ хочет обязать компании по продаже слабоалкогольных напитков передавать данные в ЕГАИС

УрБК, Москва, 18.03.2019. Минфин и Росалкогольрегулирование до 1 августа 2019 года собираются внести в правительство ...

24.11.2017 Минздрав предложил ввести запрет на продажу алкоголя пьяным гражданам

Минздрав РФ предложил проект поправок о запрете продажи алкоголя пьяным гражданам, сообщает «Газета.Ru». Минздрав ...

29.09.2016 МЭР: Онлайн-продажу алкоголя могут разрешить только с помощью карт

УрБК, Москва, 29.09.2016. Власти РФ обсуждают идею разрешить продажу алкоголя через интернет только с помощью ...

20.04.2016 За год продажа шампанского и игристых вин в России упала 6,12%

Из-за сокращения доходов жители России стали меньше потреблять шампанское и игристые вина, предпочитая вместо этого ...

20.04.2016 За год продажа шампанского и игристых вин в России упала на 15 млн литров

УрБК, Москва, 20.04.2016. Из-за сокращения доходов жители России стали меньше потреблять шампанское и игристые вина, ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (573)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18