В Екатеринбурге начал работу первый в России виномат

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. В Екатеринбурге запущен в коммерческую эксплуатацию первый в России виномат. Автомат по автоматизированной продаже вина на розлив по бокалам установлен в одной из гостиниц города.



«Технически сама функция продажи вина не сильно сложнее, чем в привычном автомате по продаже газировки. Главная техническая проблема, которую решает виномат, — это исполнение закона о запрете продажи алкоголя несовершеннолетним. Для того чтобы его соблюсти, мы задействовали нейросеть с функцией опознавания лиц. При первом использовании виномата клиенту нужно будет подтвердить, что ему есть 18 лет, например, с помощью паспорта. После этого автомат запоминает его лицо и продает алкоголь с помощью мобильного телефона. Чтобы подгрузить его, на виномате есть QR-код», — рассказал о проекте создатель виномата директор компании «Недремлющее око» Леонид Стариков.







Виномат предназначен для использования в заведениях, у которых есть лицензия на продажу алкоголя.



«Прямо сейчас ведутся переговоры о пилотном запуске серии виноматов с компанией «Абрау Дюрсо». Они хотят использовать виноматы в своем туристическом кластере и в отелях», — отметил Леонид Стариков.



По мнению создателя, именно в отелях виномат может быть востребован в первую очередь, так как при поселении гость предъявляет паспорт и может быть тут же зарегистрирован в системе как совершеннолетний пользователь. После этого он может пользоваться всеми виноматами сети, налить вино в лобби отеля или при посещении объектов туристического кластера.



«Стоя в очереди за билетами, плавая в бассейне, ожидая гида или любуясь прекрасными видами, можно будет выпить бокал холодного игристого и скрасить ожидание. Кроме того, обсуждается идея использования виноматов для дегустации в продуктовом ритейле. Переговоры сейчас идут с торговой сетью «Лента». Предполагается, что виноматы будут стоять в винных отделах, и с их помощью продавец или сомелье сможет выдавать покупателям дегустационную порцию напитка, чтобы они могли определиться с выбором напитка», — говорит предприниматель.