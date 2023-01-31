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На ПНТЗ начали тестировать экзоскелеты для защиты сотрудников от высоких нагрузок

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2023. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию) начал экспериментальное применение экзоскелетов, защищающих сотрудников от высоких физических нагрузок. Устройства проходят тестирование в фасоннолитейном и баллонном цехах, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам представителей компании, на предприятии применяются два типа пассивных экзоскелетов российской разработки. Обе модели весят менее двух килограммов и предназначены для разгрузки мышц спины при работах с грузом, поддержания правильной осанки и снижения давления на позвоночник. Один из используемых типов экзоскелетов дополнительно разгружает мышцы рук и предназначен для манипуляций с тяжелыми грузами весом до 50 кг и для работы с инструментом в наклоне.

На ПНТЗ начали тестировать экзоскелеты для защиты сотрудников от высоких нагрузок
Фото предоставлено пресс-службой АО «ПНТЗ»

Устройства используют сотрудники профессий, предусматривающих применение ручного труда, уточняют специалисты. В первую очередь это стропальщики, в задачи которых входит в том числе погрузка баллонов малого объема, и шлифовщики, которые занимаются механической обработкой деталей, инструментов и сменного оборудования. Экзоскелеты применяются сотрудниками на протяжении всей рабочей смены.

«Создание комфортных условий труда для персонала — один из приоритетов ПНТЗ и ТМК в целом. Для заботы о здоровье и безопасности работников мы начали применять новые технологические решения, которые помогают металлургам прикладывать меньше физических усилий для выполнения работ и беречь свои ресурсы. Мы рассчитываем, что экзоскелеты справятся со своей задачей и будут успешно интегрированы в технологические цепочки, что позволит нам расширить сферу их применения», — рассказал управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.

Отмечается, что по итогам промышленных испытаний с учетом удобства, легкости использования, прочности и эффективности устройств будет принято решение о возможном масштабировании на другие подразделения ПНТЗ. Также экзоскелеты включат в перечень вспомогательного инструмента, выдаваемого представителям ряда профессий.

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