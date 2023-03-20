Курс доллара США с начала сегодняшних торгов снизился на 1,39%

УрБК, Москва, 23.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,98 руб., евро — 82,78 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты снизился на 1,39%, европейской — на 1%.

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