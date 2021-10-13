В Екатеринбурге с 10 по 30 мая закроют движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 30 мая 2023 года будет закрыто движение транспорта по улице Чемпионов, от улицы Лучистой до улицы Чемпионов,1, сообщает пресс-служба администрации города.
Также в дальнейшем перекроют движение по еще двум улицам: с 1 июня по 1 июля — по улице 2-й Новосибирской(от улицы Чемпионов до улицы 2-й Новосибирской, 68), с 1 по 20 августа — по улице Окружной (от улицы 2-й Новосибирской до улицы Окружной, 82)
Уточняется, что перекрытие связано с ремонтом улично-дорожной сети.
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