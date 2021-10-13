В Екатеринбурге с 10 по 30 мая закроют движение по улице Чемпионов

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2021. В Екатеринбурге из-за проведения дорожных работ ограничат движение транспорта по улице ...

В Екатеринбурге закроют движение транспорта на двух участках улицы Эскадронной

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. В Екатеринбурге продлили закрытие движения транспорта по улице Окружной, от переулка ...

В Екатеринбурге еще почти месяц будет ограничено движение транспорта по улице Окружной

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021 В Екатеринбурге с 15 марта по 25 июня 2021 года будет ограничено движение транспорта по ...

В Екатеринбурге более трех месяцев будет ограничено движение по улице Окружной

В Екатеринбурге на два года закрыли движение транспорта по проезду от улицы Чемпионов до Счастливой

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2020. В Екатеринбурге закрыли движение транспортных средств по проезду от улицы Чемпионов до ...