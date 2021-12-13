Инвестиции в Свердловскую область за 2022 год выросли на 29%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. Региональные власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал ...

Свердловские власти к 2024 году планируют увеличить инвестиции в основной капитал на 35%

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области к концу 2020 года сократится ...

Свердловская область к концу 2020 года потеряет более 50 млрд руб. инвестиций в основной капитал

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2015. Объём инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2014 году превысил 370 млрд ...

Свердловская область вошла в топ-10 по объему инвестиций в основной капитал

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2015. Инвестиции крупных и средних предприятий, осуществляющих деятельность на территориях ...

Почти 40% инвестиций крупных и средних предприятий Свердловской области в 2014 году реализованы в Екатеринбурге

В I квартале 2010 года объем инвестиций в основной капитал РФ снизился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года

УрБК, Москва, 22.06.2010. В I квартале 2010 года в экономику России вложено 1262,6 млрд. рублей инвестиций в основной ...