Инвестиции в Свердловскую область за 2022 год выросли на 29%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. Это на 29% больше, чем в 2021 году, сообщает департамент информационной политики региона.
В обрабатывающие производства доля инвестиций составила 22%, транспортировку и хранение — 20%, деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 18%.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в регионе постоянно ведется работа по улучшению делового климата и совершенствуются инструменты привлечения инвестиций. Несмотря на санкционное давление и непростые макроэкономические условия, бизнес по-прежнему инвестирует в свое развитие», — прокомментировал замгубернатора Дмитрий Ионин.
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