Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за год вырос более чем на четверть

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2023 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области по итогам января-сентября 2023 ...20.03.2023 Инвестиции в Свердловскую область за 2022 год выросли на 29%
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. За 2022 год инвестиции в основной капитал Свердловской области составили 541 млрд руб. ...09.09.2020 Свердловская область к концу 2020 года потеряет более 50 млрд руб. инвестиций в основной капитал
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2020. Объем инвестиций в основной капитал в Свердловской области к концу 2020 года сократится ...04.03.2016 В 2015 году объем инвестиций в основной капитал Свердловской области снизился на 5,7%
Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за счет всех источников финансирования в 2015 году составил ...04.03.2016 Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2015 году сократился на 5,7%
УрБК, Екатеринбург, 04.03.2016. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за счет всех источников ...