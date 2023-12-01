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Вчера, 10:41

Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области за год вырос более чем на четверть

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2024. Объем инвестиций в основной капитал Свердловской области в 2023 году составил 720,4 млрд руб. В сопоставимых ценах этот показатель за год увеличился на 25,7%, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам замгубернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в прошлом году был превышен знаковый для региона рубеж по инвестициям в 0,5 млрд руб., и наращивание темпа продолжается.

«Под руководством губернатора Евгения Куйвашева Свердловская область реализует национальные проекты, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, усиление промышленной базы, создание социальной инфраструктуры. В 2023 году не смотря на беспрецедентное санкционное давление, практически еженедельно вводились в эксплуатацию новые производства и объекты социальной сферы. И сейчас пакет прорывных проектов увеличивается», — отметил он.

Замгубернатора отметил следующие перспективные инвестиционные проекты на территории Среднего Урала: формирование «Сухого порта», строительство района Новокольцовский и Контур-Парка на Широкой речке, создание дорожно-транспортной инфраструктуры, проекты горнодобывающих, металлургических, машиностроительных и лесоперерабатывающих компаний, а также развитие легкой и химической промышленности, строительство социальных объектов и развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры.

Отмечается, что в 2023 году самый значительный вклад в общий объем инвестиций в основной капитал внесли сферы транспортировка и хранение (141,5 млрд руб., или 19,6% общего объема инвестиций), обрабатывающие производства (110,4 млрд руб., или 15,3%), а также деятельность по операциям с недвижимым имуществом (60,3 млрд руб., или 8,4%).
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