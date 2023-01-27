Свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил ввести налоговые квоты для бизнеса при строительстве школ и детских садов

В Свердловской области могут на пять лет освободить от налога на имущество построенные бизнесом школы и детские сады. Такой законопроект разработало региональное минэкономики по поручению губернатора Евгения Куйвашева, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Нововведение должно стимулировать предпринимателей и инвесторов строить образовательные учреждения. Планируется, что эти объекты будут появляться там, где они максимально востребованы — в местах массовой жилой застройки.
Чтобы претендовать на квоту, инвестор должен вложить в строительство минимум 200 млн руб. в случае со школами, 100 млн руб. — с детскими садами. Школы должны быть не меньше чем на 100 мест, детские сады — на 50. При этом образовательные организации, которые займут эти здания, должны гарантировать сотрудникам зарплату на уровне средней в регионе. Освобождены от уплаты налогов будут объекты, построенные после 31 декабря 2023 года.
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