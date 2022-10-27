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На Южном Урале за 2022 год в два раза снизилось количество фальшивых купюр

УрБК, Челябинск, 15.03.2023. На Южном Урале за 2022 год специалисты Банка России обнаружили и изъяли из денежного оборота 223 поддельные купюры. Это в два раза меньше в сравнении с показателями общего числа фальшивых банкнот 2021 года, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.

Большая часть поддельных банковских билетов (148 шт.) приходится на купюры номиналом 5 тыс. руб. Количество подделок пятитысячных банкнот ниже почти в 2,5 раза, чем в 2021 году, отмечают специалисты. Также мошенники часто изготавливают фальшивые деньги номиналом 2 тыс. руб. (41 шт.), что почти в два раза больше в сравнении с 2021 годом. Также были выявлены поддельные тысячные купюры (26 шт.) — на треть меньше, чем годом ранее.

Кроме того, из оборота в регионе были изъяты пять фальшивок долл. США.

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