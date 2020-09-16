Жителю Красноуфимска произвели перерасчет за ЖКУ из-за нарушения нормативов по расположению мусорных контейнеров

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. В Красноуфимске по требованию прокуратуры местному жителю произведен перерасчет платы за коммунальную услугу по обращению с отходами. Поводом для обращения мужчины в надзорное ведомство стало удаленное расположение от дома контейнерной площадки, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Так, согласно пункту 4 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011, расстояние от контейнерных площадок до многоквартирных жилых домов должно составлять от 20 до 100 м.



В ходе проверки сотрудники Красноуфимской межрайонной прокуратуры установили, что минимальное расстояние от жилого дома заявителя до контейнерной площадки составляет 500 м. При таких обстоятельствах взимание платы за данную коммунальную услугу является неправомерным.



По результатам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление об устранении нарушений в адрес руководителя ООО «ТБО «Экосервис», в удовлетворении которого им было отказано. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление к ООО «ТБО «Экосервис» о перерасчете платы за коммунальную услугу. После чего ответчик исполнил требования в добровольном порядке.