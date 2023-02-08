Объем платных услуг населению в Свердловской области за год снизился на 2,4%

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Объем платных услуг населению в Свердловской области в январе 2023 года составил 40 млрд 043,1 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года этот показатель снизился на 2,4%, сообщает Свердловскстат.
При этом сильнее всего за год вырос объем платных услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья (на 23,1%), фитнес-центров и спортивных клубов (на 20%), учреждений культуры (на 19,5%). Заметнее всего снизился — транспортных услуг (на 13,5%), почтовой связи, курьерских (на 5,1%), а также жилищных услуг (на 2,7%).
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