Объем оказанных жителям Среднего Урала платных услуг за год вырос на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. В январе-декабре 2022 года объем оказанных населению Свердловской области платных услуг составил 458 млрд 806,9 млн руб., что на 2,9% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Сильнее всего за указанный период вырос объем услуг гостиниц и аналогичных услуг по предоставлению временного жилья (на 19,5%), специализированных коллективных средств размещения (на 15,1%), учреждений культуры (на 14,5%) и санаторно-курортных организаций (на 14%).



В свою очередь, заметнее всего снизился объем курьерских услуг и почтовой связи (на 10%) и медицинских услуг (на 9,3%).