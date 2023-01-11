Юридические услуги для физлиц в Екатеринбурге

Получить качественную юридическую помощь в Екатеринбурге и Свердловской области можно на сайте компании "Юридический Омбудсмен" (https://ombudsman66.com). Компания надежная (работает с 2015 года), у нее много положительных отзывов, оставленных благодарными клиентами. Самое главное – здесь предоставляются самые разные услуги во всех отраслях права.

Помощь оказывается как физическим лицам, так и юридическим.

Частным клиентам предлагаются услуги в области трудового, семейного, гражданского, административного, жилищного, наследственного, страхового и земельного права. Также можно проконсультироваться с кредитным или автомобильным юристом, разобраться с вопросами недвижимости, медицинских услуг, процедурой банкротства, работой с долгами, защитой прав потребителя. Отдельно решаются и вопросы, связанные с уголовным правом.

Для юридических и физических лиц предлагаются следующие услуги:

— регистрация ИП или ООО;

— исполнительное производство;

— арбитраж;

— юридическое сопровождение.

Что касается цен, то их стоимость рассчитывается индивидуально – в зависимости от ситуации. Но в целом услуги компании доступны лицам с любым материальным положением, даже самым скромным.

Преимущества компании "Юридический Омбудсмен"

1. Работа строго по договору. Назначаются сроки, гарантируется качество: за это целиком отвечает организация. 2. Разнообразная помощь: и при нарушении потребительских прав, и при попадании в ДТП, и в семейных спорах, и при получении наследства, и при сделках с недвижимостью (продажа, покупка, съем или сдача в аренду). 3. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Это основной принцип работы сотрудников: выслушать человека, понять его затруднение, а при необходимости даже перестроить свой график под него. 4. Все юридические тонкости решает юрист. Доверителю не придется иметь дело с инстанциями, общаться с ответчиками и истцами (если дело дошло до судебного разбирательства). Его дело – обратиться и заплатить, а остальным займутся специалисты. 5. Гарантия качества. Как правило, сотрудники компании выигрывают дела.

Помимо этого, можно воспользоваться и услугами адвоката. Обычно помощь профессионального защитника просто необходима: если человек столкнулся с шантажом или угрозами, если на него завели уголовное дело, подозревают в совершении тяжкого преступления. Конечно, по закону гражданин может защищать себя самостоятельно, но в некоторых случаях он сильно рискует. Поэтому лучше хотя бы проконсультироваться с адвокатом.

Консультация в компании "Юридический Омбудсмен" бесплатная (первичная). Записаться можно разными способами: