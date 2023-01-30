Число вакансий с удаленной занятостью в Екатеринбурге за год выросло на 106%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Число вакансий с удаленной занятостью в Екатеринбурге в феврале 2023 года выросло на 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».
При этом число соискателей, которые готовы работать в удаленном формате, за год увеличилось на 138%.
По словам управляющего директора «Авито Работы» Артема Кумпеля, после начала пандемии работодатели изменили свое отношение к «удаленке», оценив все преимущества такого формата взаимодействия с работником.
«Драйвером для развития дистанционного формата также стала повсеместная цифровизация. В поисках удаленных сотрудников компании обращаются к онлайн-платформам. Здесь они могут быстро найти специалиста нужной квалификации, а весь процесс найма от знакомства с кандидатом до его выбора можно полностью провести «в цифре», — отмечает А. Кумпель.
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