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Вчера, 13:03

Свердловские власти за 2022 год привлекли из федерального бюджета 50 млрд рублей на инфраструктурные и социальные проекты

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Свердловская область за 2022 год получила по федеральным программам примерно 50 млрд руб. на социальные и инфраструктурные проекты. Эти средства были привлечены при участии губернатора Евгения Куйвашева и регионального правительства, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

Помимо этого, дополнительные 57 млрд руб. были направлены в Свердловскую область в виде субсидий, грантов, средств Фонда развития территорий, инфраструктурных бюджетных кредитов.

«В прошлом году наш регион участвовал в реализации мероприятий в рамках 21 госпрограммы. В 2022 году объем средств, привлеченных из федерального бюджета, составил без малого 50 млрд руб. Свердловская область и впредь должна быть самым активным участником госпрограмм и проектов. Мы должны очень внимательно отнестись к заявочной кампании по привлечению средств федерального бюджета в плановом периоде 2024 и 2025 годов», — заявил Е. Куйвашев в ходе заседания регионального правительства.

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