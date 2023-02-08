Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе сократился на 6,2%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд 241 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат. В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 6,2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.

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