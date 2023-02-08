Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе сократился на 6,2%

Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд 241 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.
В сопоставимых ценах этот показатель уменьшился на 6,2% относительно уровня аналогичного периода прошлого года.
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе 2023 года составил 103 млрд ...08.02.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%
Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 трлн 256 млрд 721 млн руб. Об этом ...08.02.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-декабре 2022 года сократился на 11,2%
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-декабре 2022 года составил 1 ...09.11.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре сократился на 9,2%
Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-сентябре 2022 года составил 945,5 млрд руб., что на 9,2% меньше ...09.11.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-сентябре сократился на 9,2%
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2022. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-сентябре 2022 года составил ...