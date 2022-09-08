Житель Краснотурьинска через суд защитился от иска на 115 тыс. рублей за коммунальную аварию

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. Жители одного из частных домов на улице Чернышевского в Краснотурьинске смогли благодаря суду избежать оплаты за порыв трубы. Изначально коммунальная служба требовала с них 115 тыс. 844 руб. за эту аварию, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Инцидент произошел в июне 2021 года. МУП «Управление коммунальным комплексом» (УКК) в ходе раскопок нашло несанкционированную врезку в магистральную сеть теплоснабжения в районе частного дома на улице Чернышевского, где и была течь. Хозяин дома рассказал, что врезку сделали в 2015 году, когда во время замены труб центрального отопления сантехники врезали подводы к частным домам всем желающим. Домовладельцам обещали потом составить договоры на потребление тепловой энергии, однако этого так и не произошло. Также не был составлен акт разграничения балансовой принадлежности.



МУП «УКК» посчитало, что владельцы дома выполнили врезку самостоятельно. Организация сочла, что бездоговорным потреблением тепловой энергии собственники дома нанесли материальный ущерб на сумму 361 тыс. 242 руб. Эти деньги были выплачены в августе 2021 года.



Однако коммунальная служба также решила, что причиной порыва трубы также стала врезка. Поэтому она потребовала от жителей дома возместить стоимость ремонта после аварии: 72 тыс. 692 руб. за работы на теплосети, 43 тыс. 152 руб. — на проезжей части. Для этого МУП «УКК» обратилось в Серовский областной суд с соответствующим иском.



Однако суд встал на сторону ответчика, решив, что причиной коммунальной аварии стала ветхость труб, а не самовольная врезка. Истец попытался оспорить решение в Свердловском областном суде, но оно было оставлено без изменений.