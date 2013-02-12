Агророс Банк открыл первый офис в Челябинске

УрБК, Челябинск, 02.03.2023. Агророс продолжает расширять сеть присутствия Банка по всей стране. С 28 февраля клиентам стало доступно новое подразделение — ДО «Челябинск». Офис расположен по адресу г. Челябинск, пр. Ленина, 36.



Почему Агророс приходит в Челябинск?



«Челябинск — это очень живой и перспективный с точки зрения развития страны регион. Здесь хорошо развита промышленность, а, с учетом нынешних непростых условий, деловая активность региона будет только расти. Это значит, что челябинские предприятия получат дополнительный толчок для развития, рост промышленности будет насыщать все сектора экономики, двигать жизнь вперед. Миссия Агророс Банка — поддержка и развитие регионального предпринимательства. Мы готовы оказывать помощь каждому бизнесмену, кто в ней нуждается, и вместе с ним реализовывать бизнес-мечты», — рассказал Дмитрий Кондрацков, председатель правления Агророс Банка.







В регионах своего присутствия Банк открывает офисы с обновленным современным дизайном: пространство поделено на несколько удобных зон. Есть комфортные переговорные комнаты, где клиенты смогут обсудить вопросы с финансовым советником, закрытые кассы, open space и парковки для клиентов Банка.



Агророс Банк предоставляет своим клиентам самые выгодные курсы валют, переводы за рубеж. Для представителей юридических лиц — надежное партнерство в получении кредитов, ВЭД и РКО.







Часы работы:

Пн-Пт с 09:00 до 18:00,

перерыв с 13:00 до 14:00;

Cб-Вс — выходной.



Агророс Банк приглашает челябинцев. Вас ждет уютная атмосфера, дружелюбная среда и высокий уровень клиентского сервиса.



Фото предоставлены пресс-службой Агророс Банка