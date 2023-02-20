На Среднем Урале на 73% вырос спрос на токарей и фрезеровщиков

В Свердловской области по итогам 2022 года на 73% вырос спрос на токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков. При этом на Средний Урал приходится 4% от всех подобных вакансий в стране, говорится в исследовании hh.ru.



Отметим, что по стране спрос на таких специалистов вырос на 51%. Сильнее всего в них нуждаются промышленные регионы с развитыми производственным и обрабатывающим секторами экономики. Помимо Свердловской области, в этот перечень вошли Санкт-Петербург, Московская область, Башкортостан, Татарстан, Нижегородская область.



За год изменились и требования к соискателям. На 76% вырос спрос на сотрудников с опытом работы от года до трех лет, на 44% — с трех до шести лет. Начинающие специалисты стали на 18% менее востребованными. Помимо этого, на 144% чаще стали предлагаться стажировки на производстве и на 85% — работа вахтовым методом.



Добавим, что вопрос нехватки квалифицированных кадров обсуждался накануне в Свердловской областном Союзе промышленников и предпринимателей.



«Существуют особо дефицитные профессии, которые принято называть сквозными: машинист крана, электромонтер, токарь. Для того чтобы жить и развиваться в данной ситуации, на предприятиях региона Урал определены и реализуются дополнительные мероприятия по работе и привлечению персонала: мы повышаем эффективность взаимодействия с нашими подшефными школами, базовыми профессиональными учебными организациями», — говорил на встрече руководитель центра подбора персонала дивизиона «Урал» ООО «ЕвразХолдинг» Вячеслав Федосеев.