Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распорядился начать работу по созданию технопарка в сфере электронной промышленности

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. В Свердловской области сформирована рабочая группа, отвечающая за создание технопарка в сфере электронной промышленности. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
Предполагается, что технопарк появится возле кампуса Уральского федерального университета рядом с Новокольцовским микрорайоном. На его площадке планируется разместить испытательный центр, испытательный полигон, центр коллективного пользования современными CAD-CAM-CAE системами, центр метрологии и сертификации и контрактное производство. Концепцию будущего технопарка разработает Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ). Проект должен быть запущен в 2025 году.
«Мы планируем формировать технопарк по принципу локального наукограда. Он будет представлять собой экосистему, объединяющую цикл разработок, опытного и серийного производства, подготовку инженеров, которые будут проводить НИОКР, производственные и офисные помещения», — рассказал генеральный директор КРСУ Андрей Мисюра.
Он уточнил, что в технопарке в первую очередь будут размещаться компании в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, беспилотных систем и робототехники.
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