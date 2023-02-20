Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области за неделю снизилась на 28%

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2023. В Свердловской области с 20 по 26 февраля 2023 года зарегистрировано 27,7 тыс. случаев ОРВИ. Это на 28% меньше показателя предшествующей недели и на 17% ниже среднего многолетнего уровня. Как сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора, лабораторные обследования показали, что доминирует грипп В. Среди наиболее неблагополучных по заболеваемости территорий выделяют Туринск, Камышлов, Богданович и Краснотурьинск.

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