Житель Богдановича перечислил злоумышленникам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Богдановиче в местное отделение полиции поступило заявление от мужчины 1978 года рождения. Он рассказал, что неизвестные обманули его, и он перевел аферистам 3 млн 962 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Установлено, что мошенники использовали отработанную схему. Они сообщили, что кто-то хочет снять со счета мужчины деньги. По их словам, чтобы средства остались целы, ему нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.
Злоумышленники представлялись сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности и заявляли, что проходит совместная операция по противодействию мошенничеству.
По факту преступления проводится проверка.
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