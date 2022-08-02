Житель Богдановича перечислил злоумышленникам почти 4 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Богдановиче в местное отделение полиции поступило заявление от мужчины 1978 года рождения. Он рассказал, что неизвестные обманули его, и он перевел аферистам 3 млн 962 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.



Установлено, что мошенники использовали отработанную схему. Они сообщили, что кто-то хочет снять со счета мужчины деньги. По их словам, чтобы средства остались целы, ему нужно оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.



Злоумышленники представлялись сотрудниками по борьбе с экономическими преступлениями и Федеральной службы безопасности и заявляли, что проходит совместная операция по противодействию мошенничеству.



По факту преступления проводится проверка.