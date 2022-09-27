Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами

УрБК, Москва, 22.02.2023. Российским аптечным организациям разрешат подавать через портал «Госуслуг» заявления на получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.
Также при подаче заявлений не потребуется указывать ОГРН и ИНН, поскольку они автоматически загрузятся с портала. Само разрешение будет доступно в личном кабинете в виде электронного документа со ссылкой на запись в специальном реестре.
Если аптека как-то изменила вид деятельности, то переоформлять разрешение не потребуется. Нужно будет направить в Росздравнадзор письмо о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений, приложив подтверждающие документы.
УрБК, Москва, 27.09.2022. Российским импортерам до 31 декабря 2023 года продлили возможность для получения разрешения ...07.09.2022 В России упростили процедуру получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной безопасности
УрБК, Москва, 07.09.2022. В России упрощена процедура получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной ...19.10.2017 Минпромторг оценил незаконную онлайн-торговлю лекарствами в 45-75 млрд рублей
УрБК, Москва, 19.10.2017. Минпромторг РФ оценил объем незаконной дистанционной торговли лекарственными препаратами в ...02.06.2011 Разрешение на работу для водителя такси будет действовать только на территории того региона, где оно было выдано
УрБК, Москва, 02.06.2011. В России решено сделать обязательным получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа ...14.03.2011 Свердловским фермерам упростят получение разрешений на проезд комбайнов по дорогам общего пользования
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2011. Свердловским фермерам упростят процедуру оформления разрешений на проезд комбайнов по ...