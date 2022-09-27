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Вчера, 13:22

Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами

УрБК, Москва, 22.02.2023. Российским аптечным организациям разрешат подавать через портал «Госуслуг» заявления на получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными препаратами. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Также при подаче заявлений не потребуется указывать ОГРН и ИНН, поскольку они автоматически загрузятся с портала. Само разрешение будет доступно в личном кабинете в виде электронного документа со ссылкой на запись в специальном реестре.

Если аптека как-то изменила вид деятельности, то переоформлять разрешение не потребуется. Нужно будет направить в Росздравнадзор письмо о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений, приложив подтверждающие документы.

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