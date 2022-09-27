Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами

УрБК, Москва, 27.09.2022. Российским импортерам до 31 декабря 2023 года продлили возможность для получения разрешения ...

Российским импортерам на год продлили ускоренный порядок выдачи разрешений на отсрочку уплаты таможенных пошлин

УрБК, Москва, 07.09.2022. В России упрощена процедура получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной ...

В России упростили процедуру получения лицензий на проведение экспертизы в сфере промышленной безопасности

Разрешение на работу для водителя такси будет действовать только на территории того региона, где оно было выдано

УрБК, Москва, 02.06.2011. В России решено сделать обязательным получение разрешения на перевозку пассажиров и багажа ...