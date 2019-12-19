Профильный комитет свердловского Заксобрания одобрил продление моратория на уплату взносов за капремонт

Комитет Законодательного собрания Свердловской области по развитию инфраструктуры и жилищной политике одобрил изменения в региональный закон о капремонте. Нововведения подразумевают продление моратория на уплату взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов-новостроек, сообщается на сайте областного парламента.
Законопроект ранее был предложен губернатором Евгением Куйвашевым. Депутаты рекомендовали Законодательному собранию рассмотреть и принять инициативу.
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