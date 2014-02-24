Команда «Уральских авиалиний» второй раз подряд выиграла кубок AVIA.RU по мини-футболу

УрБК, Екатеринбург, 21.02.2023. Команда «Уральских авиалиний» второй год подряд стала обладателем кубка AVIA.RU’23 по мини-футболу. Символично, что победу игроки одержали в год 100-летия отечественной гражданской авиации, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.





Фото предоставлено пресс-службой «Уральских авиалиний»



Турнир состоялся 19 февраля в манеже ЛФК ЦСКА. За кубок боролись 20 команд от крупнейших авиапредприятий страны. Уральские спортсмены отыграли семь игр и в финальной схватке с дебютантами турнира, командой «ИрАэро», смогли завоевать кубок серией пенальти со счетом 7:6.